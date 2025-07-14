Victor Osimhen'de Galatasaray'ın istediği oldu!

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Victor Osimhen'de Galatasaray'ın istediği oldu!

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Victor Osimhen için sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun kulübü Napoli, Victor Osimhen için Galatasaray'ın talebini kabul etti. İşte detaylar...

Galatasaray ile Napoli arasında Victo0r Osimhen için görüşmeler sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferini mutlu sonla bitirmek için tüm şartları zorlarken, İtalyan ekibini şu ana kadar yapılan hiçbir teklif ikna etmedi.

Galatasaray son olarak 40 milyon euro peşin ve banka teminatlı 35 milyon euroyu iki taksitle ödeme teklifini Napoli'ye iletirken, Serie A devinden sürpriz bir karar çıktı.

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VICTOR OSIMHEN İÇİN GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ OLDU

Corriere dello Sport ve CalcioNapoli24'te yer alan haberlere göre; Galatasaray görüşmeler sonuçlanana kadar Napoli'den Victor Osimhen'in hazırlık kampına götürülmemesini talep etmişti.

Sarı-kırmızılıların bu talebini kabul eden Napoli'nin daha önceden kampa çağırdığı Osimhen'i sağlık kontrollerinden geçirmediği ve kamp kadrosuna dahil etmediği belirtildi.

Dünya ünlü golcünün, Galatasaray'a gitmek istediği ve transfer görüşmelerinin yoğunluk kazandığı aktarıldı.

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