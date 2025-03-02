Victor Osimhen'den 16. gol

Kaynak: İHA
Victor Osimhen'den 16. gol

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Kasımpaşa maçıyla Trendyol Süper Lig’deki gol sayısını 16 yaptı

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol attı.

16. KEZ GOL SEVİNCİ

Müsabakanın 12. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maçın 71. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan 26 yaşındaki futbolcu, kaleci Fernando Muslera’nın uzun pasında defanstan selen topu aldı ve ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 3-2 öne geçirdi.

Nijeryalı futbolcu böylece Süper Lig’de gol sayısını 16’ya çıkardı. UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 golü bulunan toplamdaki gol sayısını 22’ye çıkardı.

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