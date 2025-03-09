Victor Osimhen'den 17. gol!

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 62. dakikasında sol kanattan Barış Alper Yılmaz’ın ortasında arka direkte iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

PIATEK'E 1 GOL KALDI



26 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını da 17'ye çıkardı ve 18 golle krallık yarışında zirvede olan Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek’i takibini sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 golü bulunan Osimhen’in bu sezon toplam 23 golü bulunuyor. Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 90. dakikada yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.