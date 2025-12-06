Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor, mücadelesinin ardından Victor Osimhen, Smallie YouTube kanalına bir röportaj verdi. Dünyaca ünlü yıldız, Wolfsburg'ta forma giydiği dönem, Mario Gomez'in takıma katılmasıyla kulüpte kalmak istediğini itiraf etti.

İşte Victor Osimhen'in o sözleri:

'MARIO GOMEZ GELİNCE...'

"Wolfsburg dönemim beklentim gibi olmadı başta. Sonra Mario Gomez geldi. Büyük bir efsaneydi. Deneyimli bir santrfor, dünya futbolunda aklınıza gelebilecek en ölümcül forvetlerden biri. O geldiğinde kulüp yöneticisine gidip konuştum. Dedim ki: "Kalmak istiyorum çünkü öğrenmek istiyorum." Hala zamanım olduğunu biliyordum, bu yüzden öğrenmek istedim."

Victor Osimhen'den büyük Mario Gomez itirafı! - Resim : 2

'ŞAŞKINA DÖNDÜM'

"Antrenmanlara başladığımızda, bu adamı izliyordum; bazı inanılmaz gollerini, topa dokunuşlarını, sahayı nasıl okuduğunu, ofsayt tuzaklarını ve her şeyi… Şaşkına döndüm. Mario Gomez ile antrenman yapmak gerçekten inanılmazdı."

