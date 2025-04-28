Victor Osimhen bacağını rekor yüksekliğe kaldırdı

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Victor Osimhen bacağını rekor yüksekliğe kaldırdı

Galatasaray'ın, Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta Victor Osimhen'in attığı gol sosyal medyada çok konuşuldu.

Trendyol Süper Lig'in 33.haftasında lider Galatasaray, Eyüpspor deplasmanında 5-1'lik farklı bir skorla kazanarak Fenerbahçe ile arasındaki 5 puan farkını korudu.

2.52 CM'YE BACAĞINI KALDIRDI

Maçta 3. golün atan Victor Osimhen'in önüne düşen topu ayağını kaldırarak önüne alışı rakibi Caner Erkin'i şok etti. Erkin bu şaşkınlıkla Osimhen izledi ve süre hareketsiz kaldı. Topa müdahale edemeyen oyuncu Osimhen'in golünü engelleyemedi.

WhoScored internet sitesi Osimhen’in attığı golde bacağının 2,52 cm yükseldiğini yazdı.

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