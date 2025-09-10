Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık! 40 yıllık Cimbomlu gibi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, ülkesi Nijerya ile çıktığı Ruanda maçında sakatlanmıştı. Süper Lig devinin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılılar için büyük bir fedakarlık yapmak için teknik heyet ile görüştü. İşte detaylar...

Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in İstanbul'da çekilen MR'ında ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildi. Victor Oimhen'in Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak olan Eintracht Frankfurt maçı için flaş bir adım attı.

VICTOR OSIMHEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İÇİN İĞNEYE RAZI!

Tedavisine başlanan Osimhen'in sahalara tahmini dönüş süresi 2 hafta. Eyüpspor maçını kaçıracak Nijeryalı forvet için hedef 18 Eylül'deki Frankfurt sınavı.

Ayak bileği sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt maçında forma giymek için fedakârlığa hazır. Nijeryalı yıldız, iğneyle de olsa sahada olmak istediğini teknik heyete bildirdi.

