Victor Osimhen'den Galatasaray'a veda gibi sözler

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in "Galatasaray, sonsuza dek kalbimde olacak." sözleri taraftarı endişelendirdi.

VEDA GİBİ SÖZLER

Osimhen "Benimle alakalı söylentiler var ama ben anı yaşıyorum. Keyfime bakıyorum. Bana kulüp yardımcı oldu, sadece bana da değil ailem ve arkadaşlarıma da yardım ettiler. Sezon sonu bakacağız ama sonsuza kadar Galatasaray kalbimde olacak." dedi.

Osimhen bu sözleri taraftarlar tarafından Galatasaray'dan olası bir ayrılık olarak görüldü.