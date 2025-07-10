Victor Osimhen'den gece yarısı flaş paylaşım! Galatasaraylılar ayağa kalktı

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Victor Osimhen'den gece yarısı flaş paylaşım! Galatasaraylılar ayağa kalktı

Galatasaray, kişisel şartlarda anlaştığı Victor Osimhen için oyuncunun kulübü Napoli ile hala pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, yoğun bir şekilde görüşmelere devam ederken, Victor Osimhen, sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen, gece geç saatlerde sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Victor Osimhen'in yaptığı bu paylaşım, Galatasaray taraftarları tarafından büyük bir ilgi gördü.

VICTOR OSIMHEN'DEN GECE YARISI GALATASARAY PAYLAŞIMI

Nijeryalı golcü, şampiyonluk kutlamalarının ardından 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla kızıyla birlikte üçlü çektirdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Osimhen'in gece yarısı yaptığı bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları transferi için çok heyecanlandırdı. Galatasaray, oyuncu tarafıyla anlaşırken, Napoli tarafıyla ise 75 milyon euroluk çıkış maddesinin ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

İşte o paylaşım;

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