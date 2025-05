Victor Osimhen'den geleceği hakkında açıklama! Çok net konuştu

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Gaziantep'te Trabzonspor ile oynanan maçın ardından Beyaz TV'e açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncunun röportajı, cumartesi akşamı yayınlanan programda kullanıldı.

İşte Osimhen'in açıklamaları;

"HER ZAMAN AYRILMAMI İSTEDİLER"

Osimhen, "Diğer takımların taraftarları gelecek sezon için Galatasaray'dan ayrılmanı istiyor." şeklinde gelen sözlerin ardından, "Biliyorsun bu her zaman böyleydi." sözlerini sarf etti.

Nijeryalı golcü, "Taraftarlar senin adını 3 kez söyledi oyundan çıktığın anda. O an nasıl hissettin?" sorusunun ardından, "Onlar her zaman böyleydiler biliyorsun." dedi. Osimhen, bu sözlerin ardından, "Ardından sayın başkan Dursun Özbek'e seslendiler." şeklindeki hatırlatmanın ardından, "Biliyorsun Galatasaray taraftarı her zaman tutkuludur. Ben burada anın tadını çıkarıyorum. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

"DAHA ÖNCE SÖYLEDİĞİM GİBİ..."

Osimhen, "Sezon sonunda eğer burada ayrılırsan bu senin için zor olur mu?" sorusunun ardından, "Daha önce söylediğim gibi ben anın tadını çıkarıyorum." diye konuştu.