Victor Osimhen’den olay hareket

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Victor Osimhen’den olay hareket

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 21. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerken golü atan Osimhen'i hareketi olay oldu

Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 21. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılı ekip, rakibini 1-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı.

Galatasaray'da golünü penaltıdan atan Osimhen ise golü kutlarken ellerini yüzüne götürerek ağlama hareketi yaptı. Bu Galatasaray taraftarına göre "Fener Ağlama" hareketi. Nijeryalı yıldızın bu sevinci sarı kırmızılı takımın eski oyuncusu Wesley Sneijder döneminde ezeli rakip Fenerbahçe'ye "Fener ağlama" diyerek takılan Hollandalı oyuncunun hareketini anımsattı.

GALATASARAY RESMİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Sarı kırmızılı ekip Konyaspor maçının ardından Osimhen'in ağlama hareketini resmi hesaptan paylaştı.

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