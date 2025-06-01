Victor Osimhen'den sosyal medyada olay paylaşım! Kararını verdi

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Victor Osimhen'den sosyal medyada olay paylaşım! Kararını verdi

Galatasaray'da geleceği hala belirsizliğini koruyan Victor Osimhen, sosyal medyada flaş bir paylaşım yaptı. Nijeryalı yıldız, kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımını silse de ayrılık sinyallerini vermiş oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan Victor Osimhen, sarı-kırmızılılardaki kontratının sonuna geldi. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Osimhen'in adı birçok takımla anılırken, Galatasaray da Nijeryalı golcü için fırsat kollarken taraftarları üzecek bir gelişme yaşandı.

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VICTOR OSIMHEN'DEN TARAFTARLARI ÜZECEK PAYLAŞIM!

Victor Osimhen, sosyal medyada kendisi için yapılan veda paylaşımını yanlışlıkla kendi sayfasında paylaştı.

Osimhen için yapılan paylaşımda "Hazır olunmayan veda. Osimhen'in Galatasaray macerası sona erdi" ifadeleri yer aldı.

Osimhen yanlışlıkla kendi sayfasında paylaştığı gönderiyi anında kaldırdı.

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