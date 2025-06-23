Victor Osimhen'e tarihi teklif! Karar bekleniyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi gündemin en önemli konu başlığı; Victor Osimhen'in durumu. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü konusunda bekleyişini sürdürüyor.

Avrupa'da en iyi teklif Galatasaray'dan

Bu doğrultuda 26 yaşındaki süperstar için Avrupa’dan en yüksek teklifi yapan takım Aslan'dı. 16 milyon euronun yanında bonuslar öneren Galatasaray’a en çok yaklaşan Juventus oldu. Fakat Osimhen de henüz net kararını veremedi.

GALATASARAY VICTOR OSIMHEN OLMAZSA B PLANINI HAZIRLIYOR

Sarı-kırmızılılar da Osimhen’den net bir dönüş alamadığı için alternatif isimeler üzerine düşünmeye başladı. Galatasaray Yönetimi, vakit kaybetmemek ve Nijeryalı’nın transferinin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşı B planını hazırlıyor. Buna göre 26 yaşındaki oyuncunun transferinin ay sonuna kadar netleşmesi planlanıyor.

AL HILAL'DEN UÇUK TEKLİF!

Victor Osimhen tarafından defalarca reddedilmesine rağmen Simone Inzaghi'nin takımı, Victor Osimhen'den vazgeçmiyor.

İtalyan basını, Suudi Arabistan ekibinin yeni teklifini böyle duyurdu; "Al Hilal, ona baş döndürücü bir teklif sundu: sezon başına 40 milyon euro net üç yıllık sözleşme, artı dördüncü yıl opsiyonu, dört yılda toplam 160 milyon euro. Bu çılgın teklif, onu dünyanın en yüksek maaşlı oyuncularından biri yapacaktır. Napoli, Galatasaray ve Araplar için zaman daralıyor. Bekleyiş daha fazla uzun sürmeyecek, ama Osimhen Suudi teklifini kabul etmeye karar verirse, kapı açılacak. Müzakerelere veya pazarlıklara gerek kalmayacak."