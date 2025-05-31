Victor Osimhen'in ağabeyi transferi açıkladı

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Victor Osimhen'in ağabeyi transferi açıkladı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan Osimhen'in ağabeyi Andrew Nijeryalı yıldızın kalabileceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, RAMS Park'ta taraftarının önünde kutlama yaptı.

Sarı kırmızılı oyuncular podyumda yürürken taraftarları selamladı. Kutlamalara katılan Victor Osimhen'in ağabeyi Andrew Osimhen oyuncunun son durumu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

OSİMHEN'İN AĞABEYİ "KALACAK" DEDİ

Muhabir Mehmet Batuhan Ağır'ın verdiği bilgiye göre ağabey Osimhen oyuncunun kalabileceğini söyledi. Ağır "Osimhen’in abisi Patrick Andrew Osimhen ile konuştum. “Sence Osimhen hangi takıma gidecek?” diye sordum. Güldü ve “Bence burada kalacak” dedi. “Şaka mı yapıyorsun?” dedim. “O burayı çok seviyor” dedi."

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