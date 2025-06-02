Victor Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

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Victor Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği Victor Osimhen için sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden Hasan Şaş tarafından ortaya flaş bir iddia ortaya attı. Şaş, Victor Osimhen'in talep ettiği yıllık maaşı açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen sezona damga vurdu. Napoli'den kiralık geldiği sarı-kırmızılılarda şampiyonluğun mimarı olan Nijeryalı santrforla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Hasan Şaş, KAFA Sports'ta yaptığı açıklamada Osimhen'in Galatasaray'dan istediği sözleşmeye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

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HASAN ŞAŞ VICTOR OSIMHEN'İN GALATASARAY'DAN İSTEDİĞİ MAAŞI AÇIKLADI!

Galatasaray ve A Milli Takım'ın efsane futbolcularından Hasan Şaş, KAFA Sports'ta yaptığı açıklamada Osimhen'in Galatasaray'dan istediği sözleşmeye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Galatasaray'ın bonservisini almak için tüm imkanlarını seferber ettiği Osimhen'in 31 yaşına kadar sürecek bir sözleşme istediği aktarıldı. Hasan Şaş yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan 5 yıllık sözleşme ve senelik 20 milyon euro maaş istediğini belirtti.

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