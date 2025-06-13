Victor Osimhen'in Galatasaray'ı bekletme nedeni ortaya çıktı!

Galatasaray, farklı bölgelere transfer arayışlarını sürdürse de akıllarının bir köşesinde Victor Osimhen var.

Nijeryalı forvet için sarı-kırmızılılar en son 15 milyon garanti ücret ve 10 milyon Euro'luk garanti reklam anlaşmaları sunarken Al-Hilal'den gelen ve 45 milyon euro'yu bulan teklife rağmen oyuncu Suudi Arabistan'a imzayı atmadı.

VICTOR OSIMHEN CHELSEA İÇİN GALATASARAY'I BEKLETİYOR

Yıldız futbolcunun Premier Lig ve Chelsea'den beklediği haber bir türlü gelmezken, İngiliz ekibi 8 milyon Euro'luk teklifi yükseltmezse Osimhen'in de yeni kariyerinde rotasını Galatasaray'a çevirmesi bekleniyor.

Galatasaraylı taraftarlar, saha içindeki performansı kadar saha dışındaki davranışlarıyla da takdir toplayan Osimhen'in kalması için kampanya başlatmıştı.

37 GOL ATTI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 26 yaşındaki yıldız, 37 gol attı ve 8 asist yaptı. Osimhen, bu performansıyla Galatasaray'ın geride kalan sezonda iki kupa kazanmasında büyük pay sahibi oldu.