Victor Osimhen'in hırkasını alan çocuk hırkayı sattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Antalyaspor maçında Victor Osimhen'in hırkasını alan çocuk, Fenerbahçe taraftarı çıkarken hırkayı sattığını söyledi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Antalyaspor maçının ardından Victor Osimhen’in röportajının bitmesinin ardından üç çocuk "Karma Alan"a girdi.

Çocuklar, arkasından bağırarak Victor Osimhen'e ulaşmaya çalıştı ve güvenliklerin engellemesine rağmen yanına giderek ona sarıldı. Çocuklar yıldız oyuncudan hırkasını istedi. Nijeryalı oyuncu da hırkasını çocuğa hediye etti.

"HIRKAYI 50 BİN TL'YE SATTIM"

Antalyaspor maçında Victor Osimhen'in hırkasını alan çocuk bir videoda "Ben Fenerbahçeliyim. Mourinho’dan aldığım hırkayı satmam. Osimhen’den aldığım hırkayı ise 50 bin TL'ye sattım. Bundan sonraki hedefim Beşiktaşlı Rafa Silva" dedi.

Son Haberler
10 kişi kalan Çin, Suudi Arabistan'a yenildi
10 kişi kalan Çin, Suudi Arabistan'a yenildi
Danimarka, Portekiz karşısında avantajı kaptı
Danimarka, Portekiz karşısında avantajı kaptı
Hırvatistan’dan Fransa’ya şok
Hırvatistan’dan Fransa’ya şok
Hollanda son dakikada yıkıldı
Hollanda son dakikada yıkıldı
İtalya kafayı çalıştırarak galip geldi
İtalya kafayı çalıştırarak galip geldi