Victor Osimhen'in hırkasını alan çocuk hırkayı sattı

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Antalyaspor maçının ardından Victor Osimhen’in röportajının bitmesinin ardından üç çocuk "Karma Alan"a girdi.

Çocuklar, arkasından bağırarak Victor Osimhen'e ulaşmaya çalıştı ve güvenliklerin engellemesine rağmen yanına giderek ona sarıldı. Çocuklar yıldız oyuncudan hırkasını istedi. Nijeryalı oyuncu da hırkasını çocuğa hediye etti.

"HIRKAYI 50 BİN TL'YE SATTIM"

Antalyaspor maçında Victor Osimhen'in hırkasını alan çocuk bir videoda "Ben Fenerbahçeliyim. Mourinho’dan aldığım hırkayı satmam. Osimhen’den aldığım hırkayı ise 50 bin TL'ye sattım. Bundan sonraki hedefim Beşiktaşlı Rafa Silva" dedi.