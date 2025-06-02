Victor Osimhen'in yeni takımı Al-Hilal oldu

Galatasaray ile sezonu hem şampiyonluk hem de Türkiye Kupası zaferi ile kapatan Osimhen için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Arabistan basınında çıkan iddialara göre Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in Al-Hilal ile 3 yıllık bir anlaşma yaptığı ve kulübün Napoli'ye 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu bildirildi. Nijeryalı yıldızın maaşının yıllık 30-45 milyon Euro arasında olacağı gelen haberler arasında.

SÜPER LİG'İN GOL KRALI

Victor Osimhen Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamladı. Osimhen, oynadığı 30 karşılaşmada 26 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncunun kalması için "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratları ile yönetime baskı yapıyor.