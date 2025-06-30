Galatasaray'ın ilk transferi olan Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla son maçına çıktı ve artık İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Cimbom'un, Sane sonrası odağını çevirdiği isim ise çifte kupa zaferinin baş mimarı olan Victor Osimhen.

Sarı-kırmızılı formayla 2024-2025 sezonunda etkileyici bir performans sergileyen Victor Osimhen'in yeni sezonda hangi takımda oynayacağı belirsizliğini koruyor. Nijeryalı yıldız futbolcunun adı, her geçen gün farklı bir takımla anılırken, son iddia İtalyan basınından geldi.

VICTOR OSIMHEN İÇİN BÜYÜK İDDİA!

Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında duyurdu. Katıldığı bir programda konuşan Zazzaroni, Osimhen'in Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'e gideceğini iddia etti.

"KESİN OLARAK AL HILAL'E GİDECEK"

Zazzaroni açıklamasında, "Size neredeyse kesin olarak söylüyorum; Victor Osimhen, Al Hilal'e gidecek." dedi.

Yıldız oyuncu ile ilgili açıklamalarını sürdüren Zazzaroni, "Teklif öyle bir teklif ki kimse yarısını bile karşılayamazdı. Yıllık 40 milyon euro inanılmaz bir rakam. Piyasanın tamamen dışında. Kulüpler Dünya Kupası'na gitmek istemiyordu ancak Al Hilal için büyük bir iyimserlik var. Bana göre oraya gidecek. Galatasaray, bu rakamın yarısını bile ödeyemez. İngiltere Premier Lig'den hiçbir teklif gelmedi. Oraya gitmemesi sürpriz olur." diyerek sözlerini noktaladı.