Victor Ponta: "Romanya'nın AB ve NATO'dan Çıkması İmkânsız"

PSD Milletvekili Victor Ponta, Călin Georgescu’nun başkanlık seçimini kazanması halinde dahi Romanya’nın Avrupa Birliği ve NATO’dan çıkarılamayacağını söyledi. Ponta, bu tür bir adımın referandum gerektireceğini ve halkın %90’ının bu kurumlarda kalmayı desteklediğini belirtti.

Bir televizyon programında konuşan Ponta, Romanya’nın AB üyeliğiyle çok kazandığını ve bu üyelikten çıkmanın büyük kayıplara yol açacağını ifade etti. “Avrupa Birliği dışında bir Romanya düşünülemez. Kimse, Georgescu dahil, bunu gerçekleştiremez,” dedi.

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“SUVERENİST DEĞİLİM AMA İKİ YÜZLÜLÜKTEN BIKTIM”

Ponta, Georgescu ve George Simion’un birçok fikrine katılmadığını ancak halk arasında artan memnuniyetsizliği anladığını ifade etti. Ponta, “AB’nin kömür santrallerini kapatma talebi bana saçma geliyor. Bu türden konularda dik durmak suverenist olmak anlamına gelmiyor” diye konuştu.

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“KLAUS IOHANNİS AB KARŞISINDA PASİF”

Ponta, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’i eleştirerek, onun Avrupa Konseyi’nde hiçbir zaman bir karara itiraz etmediğini ya da çekimser kalmadığını vurguladı. Bu tutumu, “yerel liderlerin dışarıda fazla boyun eğmesi” olarak nitelendirdi.

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