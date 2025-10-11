David Beckham’la evlendikten sonra müziği bırakan Victoria Beckham eşinin geceleri horladığını bu yüzden kulaklarına kulak tıkacı taktığını yıllar sonra itiraf etti.
Victoria Beckham kocasından şikayetçi! “David gece horluyor”
Bir zamanlar müzik sahnelerinin yıldızıyken dünyanın en ünlü ve yakışıklı futbolcularından biriyle evlenen Victoria Beckham, geceleri sesten uyuyamadığını söyleyerek yatak odası sırlarını paylaştı.
1999 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren bu evlilikten 4 çocuğu bulunuyor. Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuk sahibi olan ikili her yaptığıyla olay oluyor.
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF GÜLDÜRDÜ
David Beckham 51. yaşına giren eşi Victoria Beckham, son röportajında bir itirafta bulundu.
Yıllardır bütün kadınların yakışıklı bulduğu ve hayallerini süsleyen erkekle evli olan Beckham, kocasından şikayetçi.
Evet yanlış okumadınız! Eşi Davıd Beckhamdan şikayetçi.
GECELERİ KURDA DÖNÜŞÜYOR
Ünlü moda ikonu, David Beckham'ın geceleri adeta bir kurda dönüştüğünü bu yüzden geceleri sesten uyuyamadığını söyledi.
Victoria Beckham, "Kocam (David Beckham) horladığı için geceleri kulak tıkacı takıyorum" diyerek herkesi güldürdü.
" TEK GÖZÜ AÇIK UYUMALI"
Victoria "Ve tabii ki yatakta çok fazla gerilim romanı okuyorum, yani bilirsin, David Beckham, tek gözü açık uyusa iyi olur..." diye şaka yaptı.