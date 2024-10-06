Victoria ve David Beckham'ın koltukları kabardı

Victoria Beckham, geçtiğimiz cuma günü Londra’da gelini Nicola Peltz ile birlikte görüntülendi. İkili, Victoria’nın en büyük oğlu Brooklyn Beckham’ın yeni acı sos markası Cloud23’ün lansmanında sahne aldı. Victoria ve Nicola, şıklıklarıyla dikkat çekerken, etkinlikte aile bağlarının gücünü de sergilediler. Victoria, koyu lacivert tonlarında rahat bir örme kazak tercih ederken, Nicola siyah deri ceketi ve kalın siyah eldivenleriyle oldukça havalı bir görünüme kavuştu. İkili, bacaklarını şekillendiren, sıkı uyluklarını saran ve alt kısmı oldukça genişleyen kot pantolonlar giyerek dikkat çekti.

BROOKLYN BECKHAM’IN GURUR GÜNÜ

Brooklyn Beckham, Whole Foods mağazasında yeni acı sos markası Cloud23’ün lansmanını gerçekleştirdi. Gururlu anne Victoria Beckham, Instagram’da yaptığı paylaşımda oğluna olan desteğini şu sözlerle dile getirdi: “@cloud23’ü bir rüyanın gerçeğe dönüştürmeni sağladığın için seninle çok ama çok gurur duyuyorum @brooklynpeltzbeckham!! Buna kendinden çok şey kattın… Harika @wholefoodsuk lansmanın için tebrikler, resmen tutkunu oldum! Öpücükler @davidbeckham @romeobeckham @nicolaannepeltzbeckham @willpeltz xx.” Bu paylaşım, Victoria’nın oğluna olan sevgisini ve gururunu gözler önüne serdi.

VİCTORİA VE NİCOLA’NIN ŞIKLIK YARIŞI

Eski Spice Girl Victoria Beckham ve oyuncu gelini Nicola Peltz, etkinlikte stil konusunda örnek teşkil ettiler. Victoria, sonbahar esintisinden korunmak için koyu lacivert tonlarında rahat bir örme kazak tercih ederken, Nicola siyah deri ceketi ve kalın siyah eldivenleriyle oldukça havalı bir görünüme kavuştu. İkili, bacaklarını şekillendiren, sıkı uyluklarını saran ve alt kısmı oldukça genişleyen kot pantolonlar giyerek dikkat çekti. Victoria’nın sade ama şık tarzı, her zaman olduğu gibi yine göz doldurdu. Nicola ise modern ve cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

BECKHAM VE PELTZ AİLELERİ BİR ARADA

Brooklyn’in lansmanında, babası David Beckham, kardeşi Romeo Beckham ve Nicola’nın kardeşi Will Peltz de hazır bulundu. David koyu mavi düz paça kot pantolon tercih ederken, Romeo açık renk şort, Will ise yırtıklarla dolu, bol kesim, açık renk şort giydi. Bekcham ailesine David’in kız kardeşi Joanne ve annesi Sandra da katıldı. Etkinlikte aile üyeleri, Brooklyn’in başarısını kutlamak için bir araya geldi. Aile üyelerinin birbirlerine olan destekleri ve sevgileri, etkinliğin en dikkat çekici anlarından biriydi.

TAKİPÇİLERDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Brooklyn’in yeni girişimi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bir takipçi, “Güzel aile,” diye yazarken, bir diğeri şaka yollu şöyle dedi: “Artık bir Spice Boy! Tebrikler @brooklynpeltzbeckham.” Üçüncü bir takipçi ise, “Ailenizi gururlandırdığınız için tebrikler” diye ekledi. Sosyal medyada yapılan bu yorumlar, Brooklyn’in yeni girişiminin ne kadar beğenildiğini ve desteklendiğini gösteriyor. Takipçilerin bu olumlu yorumları, Brooklyn ve ailesi için büyük bir moral kaynağı oldu.

CLOUD23: ŞIK TASARIM VE LEZZET

Brooklyn, geçen ay yeni ticari girişimini duyurdu ve lüks bir parfüm markasını andıran şık şişe tasarımını sergiledi. Etikette, süslü şişeyi kaplayan tüylü bulutların üzerinde sanatsal melekler yer alıyor ve şişe küresel ahşap bir kapakla tamamlanıyor. Şık tasarım hakkında konuşan Brooklyn, Delish’e şunları söyledi: “En seksi sos şişesini yapmak istedim ve bunu oldukça iyi yaptığımı düşünüyorum. Sadece buzdolabında değil, masada da gerçekten güzel görünen bir şey yaratmak istedim.” Brooklyn’in bu açıklamaları, yeni ürününe olan güvenini ve tasarım konusundaki hassasiyetini gözler önüne seriyor.

NİCOLA PELTZ’İN DESTEĞİ: GURURLU EŞİN MESAJI

Gururlu eşi Nicola, sevgilisinin yeni girişimine her zaman destek oldu ve şunları yazdı: “Bugünün o gün olduğuna inanamıyorum. Seninle fazlasıyla gurur duyuyorum, bebeğim. Cloud23’ü hayata geçirmeni izlemek benim için çok özeldi. Bunun için çok çalıştın ve insanların sonunda bunu deneyebilmesi beni çok mutlu ediyor.” Nicola’nın bu destekleyici mesajı, çiftin birbirlerine olan sevgisini ve desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. Nicola’nın bu sözleri, Brooklyn’in başarısının arkasındaki en büyük destekçilerden biri olduğunu gösteriyor.

Brooklyn’in yeni acı sos markası Cloud23, şimdiden büyük ilgi görmüş durumda. Lansman etkinliğinde sergilenen şık tasarım ve lezzetli soslar, katılımcılardan tam not aldı. Brooklyn, bu yeni girişimiyle sadece ailesinin değil, aynı zamanda geniş bir hayran kitlesinin de takdirini kazandı. Cloud23’ün gelecekte daha da büyük başarılara imza atması bekleniyor. Brooklyn’in bu yeni girişimi, genç girişimciler için de ilham verici bir örnek teşkil ediyor.

BECKHAM VE PELTZ AİLELERİNİN GÜCÜ

Etkinlikte, Beckham ve Peltz ailelerinin birbirlerine olan bağlılıkları ve destekleri bir kez daha gözler önüne serildi. Aile üyeleri, Brooklyn’in başarısını kutlamak için bir araya gelerek, aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdiler. Bu etkinlik, sadece bir ürün lansmanı değil, aynı zamanda aile bağlarının ve desteklerinin kutlandığı bir gün oldu. Beckham ve Peltz ailelerinin bu güçlü bağları, Brooklyn’in başarısının arkasındaki en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.