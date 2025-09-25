Victoria’s Secret’ın efsane meleği Adriana Lima son haliyle gündem oldu! Görenler ‘Özüne dönmüş’ dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Victoria’s Secret'in en dikkat çeken isimlerinden olan Adriana Lima yüzündeki değişimle tüm dikkatleri üzerine çekti. Son haliyle gündem olan Lima’nın yüzündeki yağları aldırdığı ileri sürüldü.

Yüzüne Fransız askısı yaptırdığı öne sürülen Adriana Lima’nın bu kez de yüzündeki yağları aldırdığı iddia edildi.

0o.webp

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Aldığı kilolar ve yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü modelle sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü modelin son halini görenler 'Özüne dönmüş', 'Her hali olay', 'Bu kadına bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

u8.webp

BİR DÖNEMİN FAVORİ GÜZELLİYDİ

Lima henüz 15 yaşındayken “Supermodel of Brazil” yarışmasını kazandı. Adriana Lima, bir dönemin en favori güzeliydi.

Güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Adriana Lima uluslararası model ajanslarıyla anlaşarak New York’ta parlamıştı. Lima Victoria's Secret melekliğinden emekli olmadan önce 2017’de “en değerli Angel” unvanını aldı.

Yıllarca kendine has güzelliğini koruyan Adriana Lima, doğumdan sonra vücudunda değişikliklere gitti. Ünlü modelin önce Fransız askısı yaptırdığı ardından da yüz yağlarını aldırdığı iddia edildi.

8.webp

9i.webp

u.webp

