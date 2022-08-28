28 Ağustos 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu'nun geçmiş dönemde kendisini tanıttığı video gündeme geldi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 21:38
Takip Et

Videosu ortaya çıkmıştı Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
+
Aa
-

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in "rüşvet çarkı" iddialarında adı geçen AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun, 24 TV'deki sözleri yeniden gündeme geldi.

 

Peker'in sosyal medyadan yayınladığı iddialarda milyonlarca liralık rüşvet ve yolsuzlukta adı geçen Zehra Taşkesenlioğlu, sunucu Esra Elönü'nün "Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?" sorusunu “Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim.” ifadeleriyle yanıtlamıştı.

Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AKP Erzurum Milletvekili olan kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için "12 milyon TL rüşvet istediğini" iddia etti.

AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun Ünsal Ban'a "Siz ikiniz para kazanacaksınız diye beni yakacaksınız" sözlerinin yer aldığı videounun yayınlanmasının ardından ise Taşkesenlioğlu'nun eski videoları da gündeme geldi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Adalet Cingöz
28.08.2022 23:32
Nihayet davanın ne olduğunu öğrendik  
 
MURAT ÇELİK
28.08.2022 23:19
K.kerim 6666 ayetten oluşmuyor.  
 
UYU UYU YAT UYU
28.08.2022 23:17
DİYANET her zamanki gibi yine DERİN UYKUDA!  
 
TÜM YORUMLAR (12)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'de alarm zillerini çaldıracak anket
1
﻿AKP'de alarm zillerini çaldıracak anket
﻿Fırlayan spiral taşı can aldı
2
﻿Fırlayan spiral taşı can aldı
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
3
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
﻿Dünyanın en zararlı telefonları açıklandı: Radyasyon seviyeleri çok yüksek
4
﻿Dünyanın en zararlı telefonları açıklandı: Radyasyon seviyeleri çok yüksek
﻿Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez AKP’deki rüşvet ağını anlattı: Abdullah Gül’e verdim. ‘Bunun gereğini yap’ dedim
5
﻿Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez AKP’deki rüşvet ağını anlattı: Abdullah Gül’e verdim. ‘Bunun gereğini yap’ dedim
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
6
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
﻿FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu. İzmir'i 3'e bölü merkeze almışlar
7
﻿FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu. İzmir'i 3'e bölü merkeze almışlar
﻿Memleket Partisi Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak
﻿Memleket Partisi Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak
﻿Memleket Partisi Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak
﻿Fransa Cezayir’den aldığı doğal gazı yüzde 50 artıracak
﻿Fransa Cezayir’den aldığı doğal gazı yüzde 50 artıracak
﻿Fransa Cezayir’den aldığı doğal gazı yüzde 50 artıracak
﻿Lewandowski 2'şer 2'şer gidiyor
﻿Lewandowski 2'şer 2'şer gidiyor
﻿Lewandowski 2'şer 2'şer gidiyor
﻿Sudan’daki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi
﻿Sudan’daki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi
﻿Sudan’daki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi
﻿Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e transfer oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e transfer oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e transfer oldu
﻿Kahramanmaraş’taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
﻿Kahramanmaraş’taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
﻿Kahramanmaraş’taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
﻿Bandırma'da gemide patlamada: 2 yaralı
﻿Bandırma'da gemide patlamada: 2 yaralı
﻿Bandırma'da gemide patlamada: 2 yaralı
﻿Bozcaada feribot hattına ek sefer
﻿Bozcaada feribot hattına ek sefer
﻿Bozcaada feribot hattına ek sefer
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı
﻿Polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı
﻿Polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı
﻿ Kayserispor evinde rahat kazandı
﻿ Kayserispor evinde rahat kazandı
﻿ Kayserispor evinde rahat kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.