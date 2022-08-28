Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in "rüşvet çarkı" iddialarında adı geçen AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun, 24 TV'deki sözleri yeniden gündeme geldi.

Peker'in sosyal medyadan yayınladığı iddialarda milyonlarca liralık rüşvet ve yolsuzlukta adı geçen Zehra Taşkesenlioğlu, sunucu Esra Elönü'nün "Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?" sorusunu “Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim.” ifadeleriyle yanıtlamıştı.

Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AKP Erzurum Milletvekili olan kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için "12 milyon TL rüşvet istediğini" iddia etti.

AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun Ünsal Ban'a "Siz ikiniz para kazanacaksınız diye beni yakacaksınız" sözlerinin yer aldığı videounun yayınlanmasının ardından ise Taşkesenlioğlu'nun eski videoları da gündeme geldi.

