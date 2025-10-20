Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş., sigorta sektöründeki 27 yıllık birikimini, bu yıl Antalya’da düzenlenen 2025 Satış Konferansı ile kutladı.



1–4 ve 4–7 Ekim tarihleri arasında, iki ayrı dönemde gerçekleştirilen organizasyona toplam bin 700 katılımcı iştirak etti. Katılımcılar, şirketin 2024 yılı performansını değerlendirirken, yapay zeka destekli dijital dönüşüm süreci ve geleceğe yönelik stratejik vizyonu hakkında paylaşımlarda bulundular.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ORTAK AKIL VURGUSU

Konferans boyunca, Viennalife’ın yıl içinde gerçekleştirdiği yenilikler, dijitalleşme yolculuğu ve müşteri deneyimini ileriye taşıyan uygulamaları ele alındı.

Etkinliğin ana teması olan “Birlikte Daha Akıllıyız, Ortak Akılla Yükseliyoruz” mottosu, şirketin birlik, dayanışma ve ortak akıl temelli kurumsal kültürünü yansıttı. Üst düzey yönetim kadrosu, yapay zeka destekli dijital altyapı sayesinde müşteri odaklı çözümler üretmeye ve sektörde fark yaratmaya devam edeceklerini vurguladı.

“DEĞERLERİMİZİ KORUYARAK GELECEĞİ ŞEKILLENDİRİYORUZ”

Vienna Insurance Group CEO’su Hartwig Löger, Türkiye’nin grup içindeki stratejik konumuna dikkat çekti:

“VIG olarak bizim için en değerli olan; insan, güven ve sürdürülebilirliktir. Büyümenin yalnızca finansal göstergelerle değil, uzun vadeli değer yaratma kültürüyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa’daki büyüme stratejimizde özel bir yere sahip. Bölgesel gücümüzü ve teknolojik dönüşümümüzü geleceğe taşıyoruz.”

“İSTİKRAR VE GÜVEN, BAŞARIMIZIN TEMELI”

Viennalife Yönetim Kurulu Başkanı Gerhard Lahner, VIG’nin 33 milyon müşterisinin güveniyle istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirtti:

“Orta ve Doğu Avrupa’nın lider sigorta grubu olarak, tüm pazarlarda sürdürülebilir bir varlık hedefliyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yapay zekayı etkin kullanan yenilikçi uygulamalarımızla geleceğe güvenle ilerliyoruz” dedi.

“YÜKSELİŞIMİZİ SÜRDÜRÜYOR, GELECEĞE BIRLIKTE INANIYORUZ”

Viennalife CEO’su Uğur Tozşekerli, VIG’nin 200 yıllık tecrübesi ve Viennalife’ın 27 yıllık köklü geçmişine vurgu yaptı:

“Hayat sigortacılığındaki büyümemizi kararlılıkla sürdürüyor, pazar payımızı yüzde 20’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefe, ortak akılla yükselme vizyonumuzla ilerliyoruz. Yapay zeka destekli çözümlerimizle müşterilerimize daha güçlü bir deneyim sunmayı, inovasyon ve sürdürülebilir başarı anlayışımızla kaliteli iş süreçlerimizi sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz.”

SEKTÖRDE REKOR BÜYÜME, GELECEĞE GÜVENLİ ADIMLAR

2024 yılında sigorta sektörü güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. Brüt prim üretimi, bir önceki yıla göre %73 artarak 838,5 milyar TL’ye, hayat sigortası primleri ise %76 artışla rekor seviyelere ulaştı.



2025 itibarıyla sektörün toplam hacminin 1,2 trilyon TL’yi aşması bekleniyor. Viennalife, bu ivmeden aldığı güçle sürdürülebilir büyüme, müşteri odaklı dijital dönüşüm ve yenilikçi hizmet anlayışı doğrultusunda sektörde fark yaratmayı sürdürüyor.

TAKIM RUHU VE KURUMSAL DAYANIŞMA ÖNE ÇIKTI

2025 Satış Konferansı boyunca düzenlenen oturumlar, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler, Viennalife ekibinin motivasyonunu artırdı ve kurum kültürünü pekiştirdi.

Katılımcılar, enerjik atmosferde hem yılın başarılarını kutladı hem de geleceğe dair hedeflerini yeniden şekillendirme fırsatı buldu.

Viennalife, güçlü organizasyon kültürü, insana değer veren yaklaşımı ve gelecek odaklı stratejileriyle sigorta sektöründeki istikrarlı büyümesini sürdürmeye kararlı olduğunu bir kez daha bildirdi.