Vietnam Borsası'nda tarihi zirve

Vietnam hisse senetleri Pazartesi sabahı işlemlerinde yüzde 0,9 artışla VN Endeksi 1.546 puana çıkarak yeni bir tarihi rekora imza attı. Bu yükseliş, üst üste beşinci işlem gününde devam ederek piyasalarda güçlü bir iyimserlik yaratıyor. Uzmanlar, bu ivmenin ardında, ABD ile Avrupa Birliği arasında varılan ticaret anlaşmasının etkili olduğunu belirtiyor. Anlaşma kapsamında tarifeler, daha önce tehdit edilen yüzde 30 seviyesinden yüzde 15’e indirildi. Piyasalar ayrıca İsveç’in başkenti Stockholm’de bugün başlayacak ABD-Çin ticaret görüşmelerine de odaklanmış durumda.

Vietnam ile ABD arasında son dönemde atılan ticari adımların ihracatın canlanacağı beklentisini artırması, piyasalara ek bir destek sağladı. Ülkenin ihracata dayalı büyüme modeli göz önüne alındığında, bu gelişmeler yatırımcıların güvenini pekiştirdi.

HÜKÜMETİN DESTEKLEYİCİ POLİTİKALARI PİYASALARI CANLANDIRIYOR

Vietnam hükümeti son dönemde ekonomi ve finans alanında bir dizi destekleyici politika hayata geçirdi. Katma değer vergisinde yapılan indirimler ve kredi koşullarının gevşetilmesi, piyasaların canlanmasında önemli rol oynuyor. Bu adımlar, hem yerli hem yabancı yatırımcıların ilgisini artırdı ve genel piyasa havasını olumlu yönde etkiledi.

Tüm sektörlerde genel olarak yeşil bir tablo hakim olurken, özellikle teknoloji hisseleri öncü konumda. Ulaşım ve finans sektörleri de güçlü performans sergileyerek piyasalardaki yükselişi destekliyor.

TEKNOLOJİ VE ULAŞIM SEKTÖRLERİ ZİRVEDE

Piyasada öne çıkan hisseler arasında Viet Nam Electrical Equipment şirketinin yüzde 7,0 artışla liderliği dikkat çekti. Onu Vix Securities JSC yüzde 6,9, Cokyvina yüzde 4,9, Viet Jet Aviation yüzde 4,3 ve Hai Phong Elec-Water Machine ise yüzde 3,6 yükselişle takip etti.

Teknoloji sektörü, dijitalleşmenin hız kazanması ve küresel tedarik zincirindeki iyileşme beklentileriyle yatırımcıların odağında yer alıyor. Ulaşım sektöründeki firmaların yükselişi ise Vietnam’ın ekonomik büyümesinin sürdüğüne işaret ediyor.

Vietnam borsasındaki bu gelişmeler, bölgesel ve küresel ticaret dengelerindeki değişimlerin doğrudan piyasalara yansımasının bir göstergesi olarak görülüyor. ABD ve AB arasındaki ticaret gerilimlerinin yumuşaması ile birlikte Asya pazarlarında da yeni fırsatlar doğuyor. Ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin sonuçları önümüzdeki günlerde küresel finans piyasalarının yönünü belirleyecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Vietnam’daki bu olumlu hava, ülkenin yatırım ortamının gelişmeye devam ettiğinin ve küresel ticarette daha fazla rol almak istediğinin de bir işareti olarak yorumlanıyor.