Karaoke barda yangın: 12 ölü 40 yaralı

Vietnam'ın Binh Duong eyaletinde bir karaoke barda yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine yangın kontrol altına alınırken, yetkililer 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılardan 11'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz ayda Hanoi'de başka bir karaoke barda çıkan yangında da 3 itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

İHA