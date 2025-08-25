Vietnam’da tayfun alarmı: 500 binden fazla vatandaş tahliye edildi

Vietnam’da Kajiki Tayfunu’na karşı alarm durumu ilan edildi. Kajiki Tayfunu, Çin’in Hainan eyaletini vurduktan sonra Güney Çin Denizi üzerinden Vietnam’a ulaşırken, Vietnam Ulusal Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki rüzgar hızının saatte 118 ila 133 kilometre arasında değiştiği ve 400 yerleşim biriminin nehirlerin taşması sonucu meydana gelecek sel ile heyelanlara karşı risk altında olduğu aktarıldı. Kajiki Tayfunu karaya ulaşmadan saatler önce Vietnam’ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar yaşandı. Bu yılın en şiddetli tayfununu bekleyen Vietnam’da ülke genelindeki plajlar bir günlüğüne kapatılırken, eğitime de bir günlüğüne ara verildi. Vietnam Sivil Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada Thanh Hoa ve Quang Binh bölgelerinde iki havalimanındaki uçuşların güvenlik önlemleri doğrultusunda iptal edildiğini aktarılırken, ülkedeki bazı tren seferleri de askıya alındı. Yetkililer, halkı ani sel ve heyelan riskine karşı uyararak, evde kalınmasına yönelik tavsiyede bulundu.

586 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Thanh Hoa, Quang Tri, Hue ve Da Nang bölgelerinde 586 binden fazla kişi afet riskine karşı tahliye edilirken, ülkenin kuzeyindeki Ha Tinh kıyı bölgesindeki karayolları da ulaşıma kapatıldı. Okullar ve kamu binaları ise geçici sığınaklara dönüştürüldü.



Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, tahliye çalışmalarında helikopterlerin kullanılması çağrısında bulundu. Vietnam hükümeti, acil durum nedeniyle önceliğe sahip bölgelerde yürütülen tahliye çalışmalarında ve ihtiyaç duyulması durumunda gerçekleştirilebilecek arama-kurtarma çalışmalarında helikopterlerin de dahil olduğu araçların kullanılması ve gerekli kuvvetlerin görevlendirilmesi konusunda talimat verdi. Vietnam hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 16 bin 500’den fazla asker ve 107 bin paramiliter personelin tahliye çalışmaları ve muhtemel arama-kurtarma çalışmaları için seferber edildiği aktarıldı.



Vietnam Başbakan Yardımcısı Tran Hong Ha, Ha Tinh şehrindeki Dan Truong İlkokulu’na ziyaret gerçekleştirdi. Başbakan Yardımcısı, fırtınadan etkilenen kişilerle bir araya geldi.

ÇİN’DE ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE GÜVENLİK UYARISI

Çin’in Hanoi’deki büyükelçiliği de Vietnam’daki Çin vatandaşlarına gerekli önlemleri almaları ve şiddetli rüzgarlar ile yağışlara karşı hazır olma çağrısında bulundu.

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının ve tayfunun etkisinin yarın sabaha kadar devam etmesinin öngörüldüğü aktarılırdı. Bakanlık ayrıca, Çin’in güneybatısındaki Sichuan, Yunnan ve Guangxi bölgelerinin de dahil olduğu çeşitli şehir ve bölgelerde ikincil afet risklerine karşı tetikte kalınmasına ilişkin çağrıda bulunmuş, bu kapsamlı uyarı daha sonra Kuzey Kore yakınındaki Heilongjiang ve Jilin bölgelerine genişletilmişti.

GEÇTİĞİMİZ YIL YAGİ TAYFUNU, VİETNAM’I VURMUŞTU

Vietnam, geçtiğimiz yıl Eylül ayında son 30 yıl içindeki en şiddetli fırtınası olarak nitelendiren Yagi Tayfunu’nun etkisi altında kalmıştı. Vietnam, Laos, Tayland ve Myanmar’da etkili olan Yagi Tayfunu, resmi açıklamalara göre yaklaşık 300 kadarı Vietnam’da olmak üzere toplamda 500 kişi hayatını kaybetmesine neden olmuş, 1,5 milyondan fazla haneyi ise elektriksiz bırakmıştı.