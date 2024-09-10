Vietnam’da Yagi Tayfunu'nun yol açtığı felakette ölü sayısı 127’ye yükseldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vietnam’da Yagi Tayfunu'nun yol açtığı felakette ölü sayısı 127’ye yükseldi

Vietnam'ı cumartesi günü vuran Yagi Tayfunu'nun yol açtığı tahribatın boyutları giderek büyüyor.

Tayfun, saatteki rüzgar hızının 149 kilometreye ulaştığı, şiddetli sel ve heyelanlara neden oldu.

Tayfun nedeniyle ölenlerin sayısı 127'ye çıkarken, en az 54 kişi hala kayıp. Tarım Bakanlığı yetkilileri, tayfundan dolayı 752 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, 18 kuzey eyaletinde sel ve heyelan uyarısında bulunurken, Vietnam Haber Ajansı'nın tarım yetkililerine dayandırdığı haberine göre, seller nedeniyle yaklaşık 210 bin hektar tarım arazisi zarar gördü ve 734 bin büyükbaş ile kümes hayvanı telef oldu.

Yen Bai eyaletinde ise 18 bin ev sular altında kaldı ve 59 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

aw284975-07.jpg

aw284975-08.jpg

Son Haberler
Atatürk büstüne bir saldırı daha! Vatandaşlar saldırganı böyle durdurdu
Atatürk büstüne bir saldırı daha! Vatandaşlar saldırganı böyle durdurdu
Global Witness raporu: Kolombiya, Çevre Aktivistleri için dünyanın en tehlikeli yeri
Dünya genelinde geçen yıl 196 çevre savunucusu öldürüldü
5 aydır kayıp olarak aranıyordu, yeğeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
5 aydır kayıp olarak aranıyordu, yeğeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Bingöl'de kaya balı toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bal toplamak için çıktığı kayalıktan düşüp öldü
Malatya'da kayıp kedi için 15 bin TL ödül ilanı: 'Yumoş' aranıyor'
Kaybolan kedisini bulana 15 bin TL ödül vadetti