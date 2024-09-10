Vietnam’da Yagi Tayfunu'nun yol açtığı felakette ölü sayısı 127’ye yükseldi

Tayfun, saatteki rüzgar hızının 149 kilometreye ulaştığı, şiddetli sel ve heyelanlara neden oldu.

Tayfun nedeniyle ölenlerin sayısı 127'ye çıkarken, en az 54 kişi hala kayıp. Tarım Bakanlığı yetkilileri, tayfundan dolayı 752 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, 18 kuzey eyaletinde sel ve heyelan uyarısında bulunurken, Vietnam Haber Ajansı'nın tarım yetkililerine dayandırdığı haberine göre, seller nedeniyle yaklaşık 210 bin hektar tarım arazisi zarar gördü ve 734 bin büyükbaş ile kümes hayvanı telef oldu.

Yen Bai eyaletinde ise 18 bin ev sular altında kaldı ve 59 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.