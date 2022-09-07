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Vietnam'da barda yangın: 32 kişi öldü

Vietnam'ın güneydoğusunda Binh Duong bölgesindeki karaoke barda çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 20:55
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Vietnam'daki bir barda meydana gelen facia gibi yangında 32 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'da barda yangın: 32 kişi öldü
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Vietnam'da bir karaoke barda çıkan yangında 32 kişi yaşamını yitirdi.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Ho Chi Minh şehrinin 25 kilometre uzağında bulunan Thuan An kentindeki üç katlı karaoke salonunun ikinci katında yangın çıktı.

Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilisi, yangında 17'si erkek, 15'i kadın 32 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, binanın içi ahşap malzemelerle yapıldığından alevlerin kısa sürede yayıldığını ve yoğun dumanın çalışanlar ile müşterilerin tahliyesini zorlaştırdığını bildirdi.

Alevlerden kaçmak isteyenlerin, binanın ikinci katından atladığı bilgisi paylaşıldı.

İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kaçağından çıkmış olabileceği kaydedildi.

Binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü de aktarıldı.

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