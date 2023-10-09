Vietnam'ı sel vurdu: 4 ölü

Vietnam'ın kuzey bölgelerinde şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 1 kişiden haber alınamıyor.

KAYNAK: AA
Vietnam'ı sel vurdu: 4 ölü

Vietnam News Agency'nin (VNA) haberine göre, ülkenin dağlık alanlarında etkili olan şiddetli yağışlardan kaynaklanan sel sonucu, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, ölen 4 kişiden üçünün Yen Bai bölgesinde yaşanan toprak kayması sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtirken diğer kişinin ölüm sebebi konusunda bilgi paylaşmadı.

Thai Nguyen bölgesinde kaybolan bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sel ve yağmurlar sonucu 379 ev ve 91 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü kaydedildi.

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