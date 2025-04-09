Viking mezarının sırrı! Bin yıl önceki İslam izleri

İsveç’in Birka kasabasında, Stockholm’ün yaklaşık 25 kilometre batısında gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, tarihin tozlu sayfalarına ışık tutan çarpıcı bir bulguyu ortaya çıkardı.

19. yüzyılın sonlarında ünlü İsveçli arkeolog Hjalmar Stolpe tarafından keşfedilen 9. yüzyıla ait bir kadın mezarında bulunan gümüş yüzük, üzerinde Arapça “Allah’a” ya da “Allah için” anlamına gelen bir yazıt taşıdı. Bu yüzük, Viking Çağı İskandinavyası ile İslam dünyası arasında doğrudan bir etkileşim olduğuna dair somut bir kanıt sunarak bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Stockholm Üniversitesi’nden biyofizik uzmanı Sebastian Warmlander liderliğinde yürütülen araştırmalar, yüzüğün detaylarını modern teknolojinin yardımıyla gözler önüne serdi.

Taramalı elektron mikroskobuyla yapılan incelemelerde, yüzüğün yüksek kaliteli bir gümüş alaşımından (%94,5 gümüş, %5,5 bakır) yapıldığı ve üzerindeki mor renkli taşın aslında cam olduğu belirlendi.

Yazıtın, 9. ve 10. yüzyıllarda Abbasi Halifeliği’nde yaygın olarak kullanılan Kufi alfabesiyle kazındığı tespit edildi. Wärmländer, “Bu, İskandinavya’da üzerinde Arapça yazıt bulunan tek yüzük. Daha önce Arap tarzında yüzükler bulunmuştu, ancak hiçbiri yazılı değildi” diyerek keşfin eşsizliğini vurguladı.

Mezar, yaklaşık MS 850 yılına tarihleniyor ve içinde bulunan kadının iskeleti tamamen çürümüş olsa da, kıyafetleri, broşlar, makas ve diğer mücevherler sağlam bir şekilde korundu.

Yüzüğün neredeyse hiç aşınma izi taşımaması, uzmanların dikkatini çeken bir başka nokta.

Araştırmacılar, bu durumun yüzüğün nadiren kullanıldığını ve büyük olasılıkla bir Arap kuyumcu tarafından özenle üretilip tek parça halinde Birka’ya ulaştırıldığını gösterdiğini düşündü.

Stockholm İsveç Tarih Müzesi Basın Sözcüsü Linda Wåhlander, “Yüzük, 1872-1895 yılları arasında Stolpe’nin kazıları sırasında bulundu ve 1942’den beri müzemizde sergileniyor. Ancak yazıtın sırrı, yakın zamandaki analizlerle çözüldü” dedi.

Keşif, Vikingler ile İslam dünyası arasındaki ilişkilere dair uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Harvard Üniversitesi’nden Viking uzmanı Prof. Stephen Mitchell, “Bu yüzük, Vikinglerin yalnızca savaşçı bir topluluk olmadığını, aynı zamanda geniş bir ticaret ağı içinde yer aldığını kanıtlıyor. Abbasilerle olan bu bağlantı, kültürel alışverişin boyutlarını gözler önüne seriyor” yorumunda bulundu. Mitchell’a göre, yüzüğün bir mühür yüzüğü olarak kullanılmış olma ihtimali de oldukça yüksek; bu, Viking kadınının sosyal statüsünün sanıldığından daha karmaşık olabileceğini düşündürdü.

Uppsala Üniversitesi’nden arkeolog Annika Larsson ise bulgunun Vikinglerin İslam’dan etkilenmiş olabileceği teorisini desteklediğini belirtti. Larsson, “Viking mezarlarında daha önce de ‘Allah’ ve ‘Ali’ yazılı kumaşlar bulunmuştu. Bu yüzük, ölümden sonra sonsuz yaşam gibi inançların Vikingler arasında yayılmış olabileceğini düşündürüyor” dedi. Larsson’un ortaya koyduğu bu bulgular, Birka’daki kazılarla birleştiğinde, Viking Çağı’nın kozmopolit yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Yüzüğün kökeni ve Birka’ya nasıl ulaştığı ise hâlâ gizemini korudu. Araştırmacılar, yüzüğün ticaret yoluyla mı geldiği, yoksa bir hediye ya da ganimet olarak mı Viking kadınına ulaştığı konusunda kesin bir sonuca varamıyor. Viking destanları, kuzeyli savaşçıların Karadeniz ve Hazar Denizi’ne kadar uzandığını belgelediğinden, bu bağlantının tesadüf olmadığı görüşü ağırlık kazandı.

Danimarka’daki Odense Müzesi’nden arkeolog Michael Borre Lundø, “Vikinglerin erken dönemde geniş ticaret ağlarına sahip olduğunu biliyoruz. Bu yüzük, o ağın İslam dünyasına kadar uzandığının fiziksel bir kanıtı” diyerek tartışmaya katkıda bulundu.

Bilim dünyası, bu keşfin Viking Çağı’na dair geleneksel algıları sorgulatabileceğini ve İskandinavya ile Yakın Doğu arasındaki ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Birka’daki bu sessiz tanık, bin 200 yıl sonra bile tarihin bilinmeyen yönlerini aydınlatmaya devam ediyor.

Araştırmalar derinleştikçe, tarih kitaplarında yeni bir sayfa açılması kaçınılmaz göründü.