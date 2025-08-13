Vikingler’in kralı tatil için rotayı Türkiye’ye çevirdi! Bakın nerede görüntülendi

Kaynak: Sabah
Vikingler’in kralı tatil için rotayı Türkiye’ye çevirdi! Bakın nerede görüntülendi

Dünyaca ünlü 'Vikingler' dizisinde Kral Ragnar Lothbrok karakteriyle hafızalara kazınan Avustralyalı yıldız, Travis Fimmel tatil rotasını Türkiye'ye çevirdi. Avustralyalı yıldız, bakın tatil için nereyi tercih etti.

Dünyayı kasıp kavuran 'Vikingler' dizisinin başrol oyuncularından Travis Fimmel tatil için Bodrum’a geldi.

.webp

HASAN CAN KAYA DA GÖRÜP TANIMIŞ

Dizide Kral Ragnar Lothbrok'a hayat veren Avustralyalı oyuncu Bodrum'da görüntülendi. Dünyaca ünlü oyuncuyu komedyen Hasan Can da gördüğü restoranda tanışıp fotoğraf çektirmiş.

Hasan Can Kaya, Bodrum'da karşılaştığı Travis Fimmel ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasında da paylaştı. Travis Fimmel, Vikings dizisinde Kral Ragnar rolüyle büyük bir başarı yakalamıştı.

-001.webp

u.webp

p.webp

