Vikingler’in kralı tatil için rotayı Türkiye’ye çevirdi! Bakın nerede görüntülendi

Dünyayı kasıp kavuran 'Vikingler' dizisinin başrol oyuncularından Travis Fimmel tatil için Bodrum’a geldi.

HASAN CAN KAYA DA GÖRÜP TANIMIŞ

Dizide Kral Ragnar Lothbrok'a hayat veren Avustralyalı oyuncu Bodrum'da görüntülendi. Dünyaca ünlü oyuncuyu komedyen Hasan Can da gördüğü restoranda tanışıp fotoğraf çektirmiş.

Hasan Can Kaya, Bodrum'da karşılaştığı Travis Fimmel ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasında da paylaştı. Travis Fimmel, Vikings dizisinde Kral Ragnar rolüyle büyük bir başarı yakalamıştı.