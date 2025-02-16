Viktor Orbán, Batı dünyasını eleştiri bombardımanına tuttu

Orbán, savaş, göç, iklim politikaları ve aile konularında daha önce dokunulmaz kabul edilen birçok dogmanın, "Trump kasırgası" etkisiyle sorgulanmaya başlandığını belirtti. Bu gelişmelerin, hükümetinin yıllardır savunduğu politikaların doğruluğunu teyit ettiğini vurguladı.

Batı politikalarının tutarsızlığını eleştiren Orbán, kritik konularda yaşanan dramatik geri dönüşlere dikkat çekti.

"Ukrayna'daki savaşı sürdürmenin iyi olduğunu, barış istemenin ise Putin'le iş birliği anlamına geldiğini söylüyorlardı. Bugün, barışın savaştan daha iyi olduğunu keşfettiler," diyen Orbán, Avrupa ve Amerika liderlerinin, kontrol etmekte zorlandıkları bir çatışmaya verdikleri destekteki "körlüğünü" eleştirdi.

Göç konusunda da benzer bir dönüşüm yaşandığını belirten Orbán, "Göçe karşı çıkmanın kötü, kabul etmenin ise ahlaki bir görev olduğunu tekrar ediyorlardı. Şimdi, Amerika tam tersini söylüyor: Göç bir sorun ve durdurulmalı," ifadelerini kullandı.

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İklim politikalarının da büyük bir değişim içinde olduğunu hatırlatan Orbán, ekolojinin uzun süre ekonomik pragmatizmin aleyhine kullanıldığını belirtti. "Elbette, daha temiz bir dünya arzu edilir, ancak bu, büyüme ve sağduyunun zararına olmamalı," diyerek, "yeşil dogmatizm uğruna sanayiyi feda eden Avrupa" politikalarını eleştirdi.

Son olarak, Orbán, cinsiyet ideolojisi ve ailenin yapısının bozulmasını eleştirerek, "Bize, erkekler ve kadınların artık var olmadığını, herkesin kendi kimliğini seçebileceğini söylüyorlardı. Bugün, Amerika hayır diyor: Sadece erkekler ve kadınlar var, bu doğanın kanunu," dedi.

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BRÜKSEL'İN BASKILARINA KARŞI MACARİSTAN'IN YALNIZLIĞI

Batı ideolojik bir dönüşüm yaşarken, Macaristan kendi ilkelerine sadık kalmaya devam ediyor. Orbán, ülkesinin 2015'ten itibaren kitlesel göç akışlarına karşı çıktığını ve Avrupa'yı dönüştürmeyi amaçlayan organize bir operasyonu kınadığını hatırlattı.

Avrupa Birliği'nde Orban krizi büyüyor

"Vatandaşımız George Soros, Avrupa Birliği'nin her yıl bir milyon göçmeni kabul etmesi gerektiğini açıkça yazmıştı. Dokuz yıl sonra, dokuz milyon kişi geldi. Bu bir tesadüf değil, bir plan," diyen Orbán, Brüksel'in Macaristan'a uyguladığı yaptırımlara rağmen, ülkesinin duruşunu savundu.

"Bize, Avrupa göç paktına boyun eğmediğimiz için günde bir milyon dolar ceza kesiyorlar. Ancak, bu cezayı ödemek, bu göçmenleri kabul edip sonuçlarına katlanmaktan daha ucuz," ifadeleriyle, Macaristan'ın seçimini vurguladı.

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Avrupa'nın Küresel Sahnedeki Konumunun Zayıflaması

Uluslararası arenada, Orbán, Avrupa'nın etkisini kaybettiğini ve Amerika Birleşik Devletleri, Asya ve Arap dünyası karşısında sesini duyuramadığını belirtti. Eski İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin de uyardığı gibi, Avrupa Birliği'nin hızla rotasını düzeltmezse çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Eğer Avrupa, barış yerine savaşı teşvik etmeye devam ederse, uluslar konserinde hangi rolü oynayabileceğini görmek zor," diyen Orbán, Macaristan'ın bağımsızlığını ve kendi yolunu çizme kapasitesini savundu.

Orban "Gelecek, Asya'da, Arap dünyasında ve eğer Trump kazanırsa, Amerika'da yazılıyor. Ama Avrupa'da değil," diyerek, bürokratik ve çelişkilerle dolu bir Avrupa ile köklerine ve sağduyusuna sadık kalmak isteyen bir Macaristan arasındaki büyüyen uçurumu gözler önüne serdi.