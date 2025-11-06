Fenerbahçe Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Viktoria Plzen’e konuk oluyor.

Mesta Stadı'nda TSİ 23.00’te başlayan zorlu karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetiyor.

FENERBAHÇE 3’TE 3 HEDEFLİYOR

UEFA Avrupa Ligi’ne deplasmandaki 3-1’lik Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci haftadan itibaren yükselişe geçti. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı Nice ve Stuttgart karşılaşmalarını kazanarak 6 puana ulaştı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun ekibi 3’te 3 yaparak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

VIKTORIA PLZEN’İN YENİLGİSİ YOK

Rakip Viktoria Plzen ise Avrupa Ligi’nin ilk üç haftasında dikkat çeken bir performans sergiledi. Çekya temsilcisi, üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Ferencvaros karşısında 1 puana razı kalan Plzen, Malmö ve Roma’yı mağlup ederek Avrupa Ligi’nin iddialı ekiplerinden biri olduğunu gösterdi.

AVRUPA LİGİ’NDE 2. RANDEVU

İki takım, daha önce 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşmıştı. O dönemde Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanmış, Kadıköy’deki rövanşta ise 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.

VIKTORIA PLZEN-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri

VIKTORIA PLZEN-FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı.

İLK ŞUT VIKTORIA PLZEN'DEN GELDİ

4' Tomas Ladra'nın uzaktan sert şutunda Ederson topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

FENERBAHÇE SEMEDO İLE TEHDİT YARATTI

20' Talisca'nın pasında önünde bulduğu boşluğu iyi değerlendiren Semedo ceza sahası içerisine girerek müsait pozisyondaki En Nesyri'ye topu çıkarmak yerine dar açından şut denedi. Ancak isabeti bulamadı.

VIKTORIA PLZEN DURAN TOPTA ŞUT ŞANSI BULDU

27' Viktoria Plzen kornerden tehlike yarattı. Paluska'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

EDERSON GOLE İZİN VERMEDİ

31' Victoira Plzen tehlikeli geldi. Adu ceza sahası içerisine girerek kaleciyle karşı karşıya şutunu çekti. Ederson gole izin vermedi.

EN-NESYRI NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

40' Fenerbahçe hızlı atağında Talisca'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan En Nesyri kötü bir son vuruş yaptı ve önemli bir fırsat kaçtı.

İLK YARI SONUCU: VIKTORIA PLZEN 0-0 FENERBAHÇE