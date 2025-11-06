Fenerbahçe Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Viktoria Plzen’e konuk oluyor.

Mesta Stadı'nda TSİ 23.00’te başlayacak zorlu karşılaşma öncesi ilk 11’ler belli oldu.

TEDESCO'DAN SÜRPRİZ HAMLELER

Domenico Tedesco Viktoria Plzen karşısında ilk 11'de sürpriz değişikliklere gitti. Nene, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedeğe çeken Tedesco Sebastian Szymanski, Talisca ve Oğuz Aydın'a zorlu deplasmanda şans verdi.

VIKTORIA PLZEN-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri

FENERBAHÇE 3’TE 3 HEDEFLİYOR

UEFA Avrupa Ligi’ne deplasmandaki 3-1’lik Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci haftadan itibaren yükselişe geçti. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı Nice ve Stuttgart karşılaşmalarını kazanarak 6 puana ulaştı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun ekibi 3’te 3 yaparak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

VIKTORIA PLZEN’İN YENİLGİSİ YOK

Rakip Viktoria Plzen ise Avrupa Ligi’nin ilk üç haftasında dikkat çeken bir performans sergiledi. Çekya temsilcisi, üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Ferencvaros karşısında 1 puana razı kalan Plzen, Malmö ve Roma’yı mağlup ederek Avrupa Ligi’nin iddialı ekiplerinden biri olduğunu gösterdi.

AVRUPA LİGİ’NDE 2. RANDEVU

İki takım, daha önce 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşmıştı. O dönemde Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanmış, Kadıköy’deki rövanşta ise 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.