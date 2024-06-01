Villa alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Villa alev alev yandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir villada yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bitişikte oturan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın villasına sıçramadan söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Hazar Caddesinde bulunan Sarıçiçek Villalarının birinde yangın çıktı. Tansel M.'ya ait villada sebebi henüz tespit edilemeyen yangın kısa sürede villayı etkisi altına aldı.

Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler bitişik villada oturan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın oturduğu konuta sıçramadan söndürüldü. Yangın villanın girişinde büyük hasara neden oldu.

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