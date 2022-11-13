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Villada kenevir yetiştirmiş: Şafak baskınıyla gözaltı

Tekirdağ'da 2 katlı villaya düzenlenen operasyonda, gizli girilen bölümlerde oluşturulan seralarda 1300 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak villayı 2 ay önce kiralayan K.B. gözaltına alındı.

Galeri Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 13:10
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Villada kenevir yetiştirmiş: Şafak baskınıyla gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla Çeşmeli Mahallesi'nde bir villada Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.

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Villada kenevir yetiştirmiş: Şafak baskınıyla gözaltı

Sabaha karşı villaya baskın düzenleyen ekipler, ayrıntılı arama yaptı.Aramada, villanın 2'nci katındaki mutfak bölümünden girilen gizli odalar tespit edildi. Odaları kontrol eden ekipler, kurulan seralarda 1300 kök Hint keneviri buldu.

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Villada kenevir yetiştirmiş: Şafak baskınıyla gözaltı

Olayla ilgili villayı 2 ay önce kiraladığı belirlenen K.B. gözaltına alındı.

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