Villalar mahallesine gündüz gözüyle gecekondu yaptılar

Amerikan tarzı 5 ayrı tip 2 katlı villardan oluşan Alkent 2000 Mahallesi'nin Çamlıca Bulvarı girişinde, gündüz vakti kaçak gece kondu yaptılar. Site sakinlerinden gazeteci Dursun Boran'ın fotoğrafladığı kaçak “bekçi kulübeleri”ne, yine kaçak olarak eklenti yapılıp büyütüldüğü tespit edildi.

BELEDİYE NEDEN YIKMIYOR ?

İstanbul Büyükşehir ekipleri 13 Ağustos 2014 de aynı yere daha evvel betondan yapılan tak ve bekçi kulübelerini yıkmış, yolu halka açmış ve devlet yolunu işgalden kurtarmıştı.

Ancak, mahalenin Çamlıca Bulvarı girişine 2 prefabrik bekçi kulübesi tekrar kondu. Yetmeyince, bir kulübe yine İmar Kanununa aykırı olarak büyütüldü. Büyükçekmece Belediyesi yapılan şikayetlere rağmen, aylardır bu gece kondu kulübeleri yıkmıyor.

Mahalle sakini Adnan Yıldırım, söz konusu mahallede kendilerini Çamlıca sitesi yöneticisi ve müdürü olarak tanıtan kişiler hakkında TCK 184 İmar kirliliğine neden olmak ve 4 ayrı ceza maddesinden suç duyurusu yapmak için harekete geçti.

Gündüz yapılan gece konduları bölgede görevli güvenlik firması müdürü ve diğer çalışanları da müdahale etmeyip seyretmekle yetiniyorlar.

“İmar kirliliğine neden olma” konulu TCK 184. Maddesi şöyle:

(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.