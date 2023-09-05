Villarreal Quique Setien'in görevine son verdi

İspanya La Liga ekibi Villarreal'de teknik direktör Quique Setien ile yollar ayrıldı.

KAYNAK: AA
Villarreal Quique Setien'in görevine son verdi

Kulüpten yapılan açıklamada, 64 yaşındaki İspanyol teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi. Sportif direktör Miguel Angel Tena'nın takımı geçici olarak çalıştıracağı belirtildi.

2022'nin ekim ayında göreve başlayan Setien yönetiminde LaLiga 2022-23 sezonunu 5. sırada tamamlayan Villarreal, bu sezon 4. maçların ardından topladığı 3 puanla 15. sırada yer alıyor.

Setien daha önce Racing Santander, Las Palmas, Real Betis ve Barcelona kulüplerinin yanı sıra Ekvator Ginesi Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı. (AA)

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