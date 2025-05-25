Villarreal, Sevilla'yı yıkıp Avrupa vizesini aldı

La Cerámica’daki sezon finalinde Villarreal, Sevilla’yı 4-2 mağlup etti. Baena’nın veda niteliğindeki golü tribünleri ayağa kaldırırken, Sevilla sezonu büyük hayal kırıklığıyla tamamladı.

Maçın hakemliğini Alberola Rojas, VAR görevini ise Pizarro Gómez üstlendi. Villarreal, galibiyetle Şampiyonlar Ligi vizesini aldı. Sevilla ise zayıf sezonunun ardından ligde kalmayı son anda başardı.

Maçın henüz 4. dakikasında Yeremy’nin golüyle öne geçen Villarreal, 8. dakikada Gueye’nin sert sol ayağıyla farkı ikiye çıkardı. Sevilla, 29. dakikada Sow’un kafa golüyle umutlansa da Baena’nın 39. dakikadaki nefis golü bu heyecanı kısa kesti. Baena, Kike Salas’ı ustaca geçip kısa direğe şık bir vuruşla topu gönderdi. Tribünler bu gole büyük destek verdi; zira bu maç, yıldız futbolcunun La Cerámica’daki son maçı olabilir.

TEMPO İKİNCİ YARIDA DÜŞTÜ

İkinci devreye etkili başlayan Villarreal’de Gueye, 53. dakikada bir gol daha bularak skoru 4-1’e getirdi. Sevilla’da oyuna giren Lukebakio kısa sürede etkili olmaya çalıştı ancak iki pozisyonda direğe takıldı. 85. dakikada Ramón Martínez’in şık golü, Sevilla adına sadece skoru belirledi.

SEVİLLA İÇİN KABUS GİBİ SEZON

Sevilla sezonun en zor dönemlerinden birini geride bıraktı. Ligde kalmaları, Leganés karşısında Diomande’nin kaçırdığı son dakika pozisyonuna bağlıydı. Takımın mevcut kadrosu ve gidişatı, gelecek sezon için belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Villarreal, Baena’nın olası vedasına rağmen büyük bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi. Şampiyonlar Ligi bileti ve genç kadrosuyla umut verici bir sezona hazırlanıyor.