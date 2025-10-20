Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye’de piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karagedik Mahallesindeki villaya bugün saat 02.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Ekiplerin eve girdiği sırada O.G., rastgele ateş etmeye başladı.

Şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, villada yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 500 gram kokain, 850 gram metamfetamin, 7 adet LSD emdirilmiş A4 kağıdı ve 400 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.G., jandarma karakoluna götürüldü.