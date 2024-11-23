Vinç arızalanınca dakikalarca sepette kurtarımayı beklediler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Vinç arızalanınca dakikalarca sepette kurtarımayı beklediler

Rize'de tadilat yapmak için çıktıkları binanı 10'uncu katında arıza yapan vincin sepetinde mahsur kalan işçilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İki işçi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Tadilat için 11 katlı binanın 10'uncu katına çıkan iki işçi vincin arızalanması sonucu mahsur kaldı. Hemen olay yerine itfaiye çağırıldı.

Rize'de tadilat yapmak için çıktıkları 11 katlı binanın 10'uncu katında, arıza yapan vincin sepetinde mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İslampaşa Mahallesindeki olay öğle saatlerinde yaşandı. 2 inşaat işçisi, tadilat yapmak için çıktıkları 11 katlı binanın 10'uncu katında, yaklaşık 50 metre yükseklikte arıza yapan vincin sepetinde mahsur kaldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile vincin sepetine ulaşan ekipler, mahsur kalan işçileri kurtardı. Arızalı vinç, tamir edildikten sonra bölgeden ayrıldı.

İtfaiye ekiplerinin işçileri kurtarma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Vinç arızalanınca dakikalarca sepette kurtarımayı beklediler

Vinç arızalanınca dakikalarca sepette kurtarımayı beklediler

Vinç arızalanınca dakikalarca sepette kurtarımayı beklediler

Vinç arızalanınca dakikalarca sepette kurtarımayı beklediler

Vinç arızalanınca dakikalarca sepette kurtarımayı beklediler

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