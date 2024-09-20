Vince Carter’ın forması emekli olacak

NBA tarihinin en estetik oyun oynayan yıldızı olarak bilinen ve smaçlarıyla herkesin hafızasına kazanan Vince Karter’ın New Jersery Nets’te giydiği 15 numaralı forma emekli olacak. Carter’ın forması 25 Ocak’ta düzenlenecek törenle Barcklays Center’a asılacak.

Carter, Netes takımının New Jersey’de olduğu dönemde 2004-2009 yılları arasında forma giymişti. Yıldız basketbolcu 5 sezon boyunca 23.6 sayı, 5.8 ribaund, 4.7 asist ve 1.2 top çalma istatistiklerini tutturdu. Eski basketbolcu, kariyerinin en verimli dönemini Nets forması ile yaşadı.

Carter, uzun bir kariyere sahip olsa da Nets’ten ayrıldıktan sonra kariyeri sakatlıklar ve çeşitli sorunlar nedeniyle büyük inişe geçti. Ancak kariyerinin son döneminde tecrübesini konuşturarak oynadığı oyun, emekli olduğunda oldukça saygın bir yerde olmasını sağladı. Carter’ın hafızalardan hiç çıkmayan anlarının başında 2000 yılındaki All Star hafta sonunda smaç yapışmasında yaptığı inanılmaz anlar yer alıyor. O dönem Toronto Raptors forması giyen Carter, smaç yarışmasını takım arkadaşı ve NBA’in bir dönemine damga vuran Tracy Mcgrady karşısında kazanmıştı. Carter, Nets forması giydiği yıllarda 'Air Jersey' lakabı ile biliniyordu.