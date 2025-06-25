Vincent Aboubakar yeniden Türkiye'de! Sürpriz talip

Son olarak Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar için yeniden Türkiye yolu gözüktü.Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki golcü, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor ile transfer görüşmeleri yapmak üzere önümüzdeki günlerde İstanbul’da olacak.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla geçirdiği sezonlarda Süper Lig’e damga vurmuş ve önemli başarılara imza atmıştı. 2024 yazında Siyah-Beyazlılar’dan ayrıldıktan sonra Hatayspor’un yolunu tutan Kamerunlu yıldız, burada beklentilerin altında kalmıştı.