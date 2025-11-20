A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekiminin ardından açıklamalar yaptı. İtalyan teknik adam, Dünya Kupası'na katılabilmek için herkesin maksimum performansıyla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

İşte Vincenzo Montella'nın sözlerinden öne çıkanlar;

'LUCESCU'YU İYİ TANIYORUM'

"Teknik direktörleri Mircea Lucescu’yu çok iyi tanıyorum. Ancak bildiğiniz gibi kendisi de İtalyan ve Türk mantalitesini çok iyi biliyor. Çünkü daha önce Türkiye Millî Takımı’nda ve Türk kulüplerinde görev yaptı."

'FİNALİ DEPLASMANDA OYNAMAMIZIN ÖNEMİ YOK'

"Slovakya’nın başında da İtalyan bir teknik direktör bulunuyor. Gerek Kosova gerekse Slovakya kompakt oynayabilen takımlar. Biz rakiplere maç maç yaklaşma prensibimizi devam ettireceğiz. İkinci maçımız deplasmanda olacak, ancak geldiğimiz bu noktadan sonra bu durumun bir önemi yok."

'HERKES YÜZDE YÜZÜNÜ VERMELİ'

"Dünya Kupası’na ulaşmak için herkesin maksimum performansla oynaması lazım. Herkesin yüzde yüzünü vermesi gerekecek. Artık rakiplere odaklanıp onlar üzerinde çalışacağız."