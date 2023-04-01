Montella futbolcularıyla gurur duydu

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"EĞLENCELİ BİR MAÇ İZLETTİK"

Montella yaptığı açıklamada, "Futbolcularımı tebrik ederim. Galatasaray'a karşı 75 dakika gole yakın olan bizdik. Bu tarz atmosferlerde ceza sahası dışından gol yiyerek mağlup olabiliyorsunuz. Onlar da yeteneklerini konuşturdu. 75. dakikaya kadar her iki takım da gol bulabilirdi. Çok eğlenceli bir maç izlettik. Ama maalesef kaybettik." dedi.



"ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Montella, "Çocuklarımla gurur duyuyorum. Herkes sonuna kadar mücadele etti. Jorge Morel farklı pozisyona oynadı ama çok iyiydi. Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo'ya karşı çok iyi performans sergiledi. Hala hayallerimizin gerçek olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"MAĞLUBİYETİ OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİMİZE BAĞLAMIYORUM"

Ayrıca, "Son yirmi dakikada farklı bir maç oluyor. Onların oyuncu değişiklikleri daha etkili oldu gibi ama bence öyle değil. Emre Akbaba iki kişilik koştu ve çok yoruldu. Henry Onyekuru'yu sakatlanmadan önce çıkaracaktım. Mağlubiyeti oyuncu değişikliklerimize bağlamıyorum." diye konuştu.