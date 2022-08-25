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Adana Demirspor'dan Fenerbahçe maçı isyanı

Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 yenildikleri karşılaşmayı değerlendiren Montella'dan VAR tepkisi geldi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 12:07
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Vincenzo Montella'dan VAR tepkisi. Adana Demirspor'n Fenerbahçe'ye yenildiği maç hala gündemde

Adana Demirspor'dan Fenerbahçe maçı isyanı
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyete rağmen oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.Montella, ligin 4. haftasında 27 Ağustos'ta sahalarında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 yenildikleri karşılaşmayı değerlendiren Montella, "Takımı tebrik etmemiz lazım çünkü gerçekten de böyle bir statta, seyircinin önünde hiçbir zaman pes etmediler. Tekrardan skora ortak olmak için ne gerektiyse yapmaya çalıştılar. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu, takım ruhumuzun ne kadar önde olduğunu da gösterdi. Bu bizim için pozitif bir etki." diye konuştu.

"VAR VAR MI?"
Montella, maçta hakem hatalarının olduğunu belirterek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine rağmen bu hataların görülmediğini savundu.
Ümraniyespor maçına yoğunlaştıklarını dile getiren İtalyan teknik adam, "Sonraki maç aslında bize birçok sorunun yanıtını verecektir çünkü 3 maçını iyi bir şekilde tamamlamış rakibe karşı oynuyoruz. Kolektif anlamda defans yapabilen bir takıma karşı oynayacağız. Gerçekten de iyi defans yapan bir takım ve baskı yapacakları zaman da etkili baskı yapan bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

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Alparslan Turan
25.08.2022 14:24
4x4'lük oldu bee. Belhanda ve Onyekuru 4'ü seviyor ve istiyordu. Kadıköy Boğası da onlara istediklerini verdi. Umarım bu oyun hırslarını galatasaraya da gösterirler. Gözler o ikisinin üzerinde olacak.  
 
Poyraz
25.08.2022 12:37
Ağlama 4 işareti yaptınız 4 attık iyiki 6 yapmadınız hadi başka kapıya  
 
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