Vincic derbi öncesi öğrendiklerine inanamadı: Hemen eşini aradı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Sloven hakemi Vincic gösterdiği performansla genel olarak memnun etti. Yabancı hakem konusu ve TFF’nin ataması uzun süre gündemi meşgul etmişti.

5 gün içinde 3 maç yöneten Sloven hakemin derbi öncesi öğrendikleri sonrası büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi. Türkiye’de yer alan habere göre Sloven hakem Vincic derbide 32 bin 500 polisin görev aldığını öğrenince şoke oldu.

Deneyimli hakemin daha 2 gün önce yönettiği Bravo-Koper maçını izleyen biletli seyirci sayısı sadece 450'ydi. Vincic'in ısınmaya çıktığında stat ve çevresinde 10 bin 50 görevli olduğunu duyduğu büyük şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

Sloven hakemin şaşkınlığını eşini telefonla arayarak paylaştığı öğrenildi. Vincic'in derbi atmosferiyle ilgili olarak, "Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım." dediği ifade edildi.