Vincic’in derbi performansı Slovenya’da manşetlerde: “Göz kamaştırdı” dediler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin yabancı hakemi Slavko Vincic, ülkesi Slovenya'da manşet oldu.

Slovenya basını, Vincic'in performansından övgüyle bahsetti ve deneyimli hakemin derbiyi iyi yönettiğini belirtti.

Sport Klub'da yer alan haberde, "Vincic'in performansı çok sayıda olumlu yorum aldı" denildi. Haberin detayında ise Jose Mourinho'nun Vincic'i tebrik etmek için odasına gittiği belirtildi.

SNPortal ise "Slavko Vincic büyük Türk derbisinde göz kamaştırdı." ifadeleri yer aldı.

Planet Nogomet de Vincic'in başarılı bir derbi geçirdiğini belirtirken, "Galatasaray ve Fenerbahçe değil ama Vincic etkiledi: Türkler, Slovenyalının işini mükemmel yaptığı konusunda hemfikir" manşetini attı.