Vincic’in derbi performansı Slovenya’da manşetlerde: “Göz kamaştırdı” dediler

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Vincic’in derbi performansı Slovenya’da manşetlerde: “Göz kamaştırdı” dediler

Galatasaray-Fenerbahçe maçının Sloven hakemi Vincic’in performansı gündemdeki yerini koruyor. Sloven basınında çıkan haberlerde Vincic’in performansının ‘göz kamaştırıcı’ olduğunun altı çizildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin yabancı hakemi Slavko Vincic, ülkesi Slovenya'da manşet oldu.

Slovenya basını, Vincic'in performansından övgüyle bahsetti ve deneyimli hakemin derbiyi iyi yönettiğini belirtti.

Sport Klub'da yer alan haberde, "Vincic'in performansı çok sayıda olumlu yorum aldı" denildi. Haberin detayında ise Jose Mourinho'nun Vincic'i tebrik etmek için odasına gittiği belirtildi.

SNPortal ise "Slavko Vincic büyük Türk derbisinde göz kamaştırdı." ifadeleri yer aldı.

Planet Nogomet de Vincic'in başarılı bir derbi geçirdiğini belirtirken, "Galatasaray ve Fenerbahçe değil ama Vincic etkiledi: Türkler, Slovenyalının işini mükemmel yaptığı konusunda hemfikir" manşetini attı.

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