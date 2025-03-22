Vinicius 2 yıldızı örnek gösterdi, maaşına büyük zam istedi

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Vinicius 2 yıldızı örnek gösterdi, maaşına büyük zam istedi

Real Madrid’in yıldız oyuncusu Vinicius Jr.’ın sözleşme görüşmelerinde sorun çıktı. Golcü oyuncu 2 yıldız oyuncuyu örnek göstererek maaşına büyük zam istedi. İspanyol devi ise maaş dengesini koruyarak Brezilyalı yıldız ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr.'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. 2018 yılında takıma katılan oyuncu, 8 sezonda dünyanın en iyi oyuncuları arasına girdi.

İspanyol devi, 2027'de sözleşmesi sona erecek Vinicius Jr.'ı bırakmak istemiyor. Milli maç arasında yöneticiler, Brezilyalı oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladı.

İki taraf da sözleşme konusunda uzlaşmaya yakın olsa da Real Madrid, takım içindeki maaş dengesini bozmak istemiyor. Vinicius Jr ise yüksek ücret talep ediyor.

Sport'un haberine göre Real Madrid, takım içindeki yıldızlar Bellingham ve Kylian Mbappe'yi rahatsız etmeyecek ölçüde Vinicius Jr.'ın sözleşmesine zam yapacak.

Suudi Arabistan ekipleri ve PSG, Vinicius Jr'ı kadrosuna katmak istiyor.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Real Madrid'de 39 maçta 18 gol atarken, 11 asist yaptı.

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